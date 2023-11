Stand: 27.11.2023 10:08 Uhr Hannover: Rot-grüne Koalition vor dem Aus?

Im Rathaus in Hannover steht offenbar der Bruch der rot-grünen Koalition bevor. Das berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung". Demnach gibt es schon seit längerem Streit um das Konzept für weniger Autoverkehr in der Innenstadt von Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Nach jüngsten Gesprächen steht man der Zeitung zufolge vor einem "Scherbenhaufen". Die SPD-Spitze will sich laut Mitteilung am frühen Nachmittag auf einer Pressekonferenz dazu äußern.

