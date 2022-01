Stand: 23.01.2022 12:05 Uhr Hannover-Ricklingen: Familie rettet sich vor Feuer

Bei einem Feuer in Hannover-Ricklingen hat sich eine Familie im letzten Moment in Sicherheit bringen können. Nach Angaben der Feuerwehr brach der Brand am frühen Sonntagmorgen aus noch ungeklärter Ursache im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses aus. Die 45-jährige Mutter bemerkte den Rauch und brachte ihre acht und 13 Jahre alten Söhne ins Freie. Dabei erlitt sie eine leichte Rauchgasvergiftung. Die beiden Kinder sowie der 53-jährige Vater, der zum Zeitpunkt des Brandes Joggen gewesen sein soll, blieben demnach unverletzt. Das stark verrauchte Gebäude ist vorerst nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf 80.000 Euro geschätzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.01.2022 | 14:00 Uhr