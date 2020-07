Stand: 27.07.2020 07:59 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hannover: Rentner flüchtet vor zehn Streifenwagen

Nach der Flucht vor zehn Streifenwagen ermittelt die Polizei gegen einen 71-Jährigen. Wie ein Sprecher mitteilte, wollten die Beamten den polizeibekannten Mann am Wochenende in Hannover kontrollieren. Sie vermuteten, dass er ohne Führerschein unterwegs war. Anstatt anzuhalten, raste der Rentner jedoch davon. Auf seiner Flucht ignorierte er mehrere rote Ampeln. Der Mann konnte erst in Langenhagen (Region Hannover) auf einem Feldweg gestoppt werden. Er muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Außerdem wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.07.2020 | 06:30 Uhr