Stand: 23.12.2020 15:33 Uhr Hannover: Radfahrer wird von Lastwagen erfasst und stirbt

Bei einem Unfall mit einem Lastwagen ist am Mittwoch in Hannover ein 73-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Fahrradfahrer sei noch an der Unfallstelle im Stadtteil Misburg verstorben, sagte ein Polizeisprecher. Ein 54-jähriger Lastwagenfahrer habe mit seinem Transporter aus einer Straße in ein Gewerbegebiet nach links abbiegen wollen, dabei habe er den Radfahrer frontal erfasst. Der Mann wurde unter der Vorderachse eingeklemmt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Straßeneinmündung wurde zwischenzeitlich gesperrt. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0511) 109-1888 zu melden.

