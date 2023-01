Stand: 26.01.2023 10:23 Uhr Hannover: Radfahrer gerät unter Lkw und wird mitgeschleift

In Hannover schwebt ein Radfahrer nach einem schweren Verkehrsunfall mit einem Lastkraftwagen in Lebensgefahr. Der Polizei zufolge hatte der Lastwagen den Mann nach der Kollision am Donnerstagmorgen über eine kurze Strecke mitgeschleift. Der Lkw-Fahrer soll den Unfall demnach nicht bemerkt haben.

