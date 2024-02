Hannover: Prozess um Überfall auf Juwelier startet mit Geständnis Stand: 05.02.2024 10:20 Uhr Im Prozess um versuchten Mord bei einem Überfall auf einen Juwelier in Hannover hat der Angeklagte am Montag die Tat gestanden. Der 19-Jährige hat sich zudem entschuldigt.

Er übernehme die Verantwortung und "hätte dies nicht tun dürfen", sagte er laut einer von seinem Anwalt verlesenen Erklärung vor dem Landgericht Hannover. "Ich möchte mich bei allen Menschen, denen ich Schaden und Leid zugefügt habe, aufrichtig entschuldigen", hieß es. Der Angeklagte soll mit einem Komplizen im Juli 2023 einen Juwelier in der Innenstadt überfallen haben, sein Komplize habe dabei einen Schuss auf einen Mitarbeiter abgegeben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 19-Jährigen gemeinschaftlichen versuchten Mord, schweren Raub und gefährliche Körperverletzung vor.

Komplize soll sich ins Ausland abgesetzt haben

Für den Prozess vor der Jugendkammer des Landgerichts Hannover sind sieben Termine angesetzt. Fahnder hatten den Verdächtigen am 7. September bei einem Termin in der Stadtverwaltung festgenommen. Der Mann sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Der mutmaßliche, ebenfalls 19 Jahre alte Komplize soll sich ins Ausland abgesetzt haben.

Angestellter durch Schuss lebensgefährlich verletzt

Laut Staatsanwaltschaft soll der flüchtige Mann während des Überfalls auf den Juwelier in der Innenstadt einen Schuss auf einen Mitarbeiter abgegeben haben. Der 39 Jahre alte Angestellte des Juweliers erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Täter schlugen laut Anklage mehrere Vitrinen mit einem Hammer ein und entwendeten Dutzende Goldketten. Zwei Ketten hatten Ermittler bei dem Angeklagten sichergestellt. Ob sie auch aus dem Juweliergeschäft stammen, ist unklar und weiterhin Gegenstand von Ermittlungen.

Handyvideo zeigt vermummte Täter auf der Flucht

Mehrere Personen wurden in dem Juweliergeschäft Zeugen des Schusses. Nach dem Raub entkamen die Täter auf Fahrrädern durch die Fußgängerzone. Zahlreiche Passanten beobachteten die Flucht. Es gibt mindestens ein Handyvideo, das die vermummten Täter beim Verlassen des Juweliers und einen der Männer auf einem Damenfahrrad zeigt. In der Folge suchten Ermittler unter anderem in der Leine nach Spuren.

