Stand: 02.04.2022 11:44 Uhr Hannover: Polizei sucht vermisstes Kind

In Hannover wird seit Freitag der zehnjährige Jannai Chris K. vermisst. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe und hat ein Foto des Kindes veröffentlicht. Die Mutter des Jungen aus dem Stadtteil Mittelfeld meldete sich am Freitagabend bei der Polizei, da ihr Sohn nach der Schule nicht nach Hause gekommen war. Der Junge hatte um 7.30 Uhr am Freitagmorgen sein Zuhause verlassen, um mit dem Bus zu seiner Schule an der Kirchröder Straße zu fahren. Seitdem gab es keinen Kontakt mehr zu ihm. Sein Handy hatte er zu Hause vergessen. Der Vermisste ist laut Polizei rund 1,30 Meter groß. Zur Zeit seines Verschwindens trug er schwarze Jeans, ein rot-weißes T-Shirt, einen grauen Pullover und eine graue Jacke mit orangefarbenem Innenfutter. Darüber hinaus hatte er einen blau-schwarzen Rucksack dabei. Zeugen, die den Jungen gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 36 17 bei der Polizei zu melden.

