Stand: 13.11.2024 08:45 Uhr Polizei Hannover sucht mutmaßlichen EC-Karten-Betrüger

Die Polizei Hannover fahndet mit Bildern aus Geldautomaten nach einem mutmaßlichen Betrüger. Er stehe im Verdacht im Juli dieses Jahres die Geldbörse einer 67-jährigen Frau aus ihrem Rucksack gestohlen zu haben. Anschließend soll er mit den erbeuteten EC-Karten mehrmals Geld abgehoben haben, so die Polizei. Demnach entstand ein Schaden von circa 4.500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen der Taten. Die Frau habe am 26. Juli gegen 15.30 Uhr nach dem Bezahlen in einem Kiosk in Hannover am Vahrenwalder Platz ihre Geldbörse in ihren Rucksack gesteckt. Am nächsten Morgen habe sie bemerkt, dass die Geldbörse fehlte. Zwischenzeitlich hob der unbekannte Täter laut Polizei mehrmals Geld an Bankautomaten in der Vahrenwalder Straße, am Ernst-August-Platz und der Badenstedter Straße ab. Außerdem erwarb er mehrere Fahrkarten für den ÖPNV. Überwachungskameras in den Geldautomaten zeichneten dabei den unbekannten Täter auf. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 27 17 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover