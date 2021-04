Stand: 27.04.2021 08:50 Uhr Hannover: Polizei sucht Täter-Trio nach versuchtem Überfall

Nach einem versuchten Raubüberfall in Hannover hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Drei Unbekannte hatten am Samstagabend am Maschsee in Höhe des Sportleistungszentrums einen 38-Jährigen bedroht und ihn aufgefordert, seine Wertgegenstände herauszugeben. Der Mann konnte mit seinem Fahrrad vor dem Trio flüchten. Er blieb unverletzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 39 15 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.04.2021 | 08:30 Uhr