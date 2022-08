Hannover: Polizei sucht Fluss nach Tatverdächtigem ab Stand: 10.08.2022 13:08 Uhr In Hannover ist heute die Suche nach einem Mann fortgesetzt worden, der auf der Flucht vor der Polizei in die Ihme gestiegen ist. Unklar ist, ob er im Fluss ertrank oder sich ans Ufer retten konnte.

Die in der Nacht zu Mittwoch abgebrochene Suche nach dem Mann wurde am Vormittag mittels Hubschrauber, einem Boot der Wasserschutzpolizei und einem speziell ausgebildeten Hund fortgesetzt. Zudem sollten die Uferbereiche der Ihme erneut abgesucht werden. Es sei möglich, dass der Mann sich in der Dunkelheit ans Ufer rettete, hieß es von der Polizei. Es könne aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass er ertrank. Der Mann wollte auf der Flucht vor der Polizei den Fluss offenbar durchschwimmen.

Gesuchter soll Fußgänger in den Bauch getreten haben

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann am späten Dienstagabend von seinem Fahrrad aus im Vorbeifahren einem Fußgänger in den Bauch getreten. Dieser stürzte und wurde am Hinterkopf verletzt. Der Angreifer flüchtete. Bei der anschließenden Fahndung sei er immer wieder entkommen - und schließlich in den Fluss gestiegen. Möglicherweise handelt es sich um einen 32-Jährigen. Einsatzkräfte fanden Rucksack, der im Wasser trieb, einen Personalausweis.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.08.2022 | 13:30 Uhr