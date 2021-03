Stand: 30.03.2021 09:05 Uhr Hannover: Polizei schnappt mutmaßliche Drogendealerin

Die Polizei in Hannover hat eine mutmaßliche Drogendealerin gefasst, weil ein von ihr verschicktes Paket mit Amphetaminen zurückgeschickt wurde. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Es landete aber nicht bei der 24-Jährigen selbst, sondern bei einer Gaststätte in der Nachbarschaft. Dort wusste man mit dem Paket allerdings nichts anzufangen - denn als Absender war eine Anwaltskanzlei in Hannover angegeben, die gar nicht existiert. Die Ermittler glauben, dass die 24-jährige polizeibekannte Frau die Drogen verschickt hat und haben deshalb ein Verfahren gegen sie eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.03.2021 | 06:30 Uhr