Hannover: Polizei geht gegen Prostitution vor

Die Polizei in Hannover ist in den vergangenen Tagen verstärkt gegen den Straßenstrich vorgegangen. Wie ein Sprecher mitteilte, wurden in der Innenstadt mehrere Sex-Arbeiterinnen erwischt, die zu Kunden in Autos stiegen. Die Ermittler erteilten mehrere Platzverweise und nahmen zwei Frauen in Gewahrsam. Zudem stellten die Beamten im Steintorviertel in zwei Bars Hinweise auf Prostitution fest. Aufgrund der Corona-Krise ist Prostitution in Niedersachsen derzeit verboten.

