Stand: 07.03.2021 13:52 Uhr Hannover: Polizei fahndet nach Baby und Mutter

Die Polizei in Hannover sucht nach einem Säugling und seiner Mutter. Nach Angaben einer Sprecherin sollte die 30 Jahre alte Frau das Baby und ihre zwei anderen Kleinkinder aufgrund eines richterlichen Beschlusses in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Die Kinder im Alter von ein und drei Jahren kamen in Obhut, doch von dem knapp vier Wochen alten Baby und der Mutter fehlt seit Donnerstag jede Spur. Da die Frau psychisch auffällig ist, schließt die Polizei nicht aus, dass das Wohl des Kindes gefährdet sein könnte. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Mutter und des Kindes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 35 17 zu melden.

