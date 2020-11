Stand: 23.11.2020 08:32 Uhr Hannover: Polizei ermittelt nach illegalem Autorennen

Nach einem illegalen Autorennen in Hannover sucht die Polizei Zeugen. Laut einer Sprecherin waren in der Nacht zu Sonntag zwei Wagen mit bis zu 150 Stundenkilometern in der Innenstadt unterwegs. Eines der Autos kollidierte dabei beinahe mit einem zivilen Polizeiwagen. Der 25-jährige Fahrer konnte gestoppt werden. Er stand genauso wie sein 30-jähriger Beifahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Ihren Wagen beschlagnahmte die Polizei. Der zweite Teilnehmer des illegalen Rennens konnte fliehen. Nach ihm wird gefahndet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 28 20 entgegen.

