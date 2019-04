Stand: 15.04.2019 15:44 Uhr

51 Waffen: Hatte 29-Jähriger Anschlag geplant?

Im Fall eines 29-jährigen Waffensammlers aus Hannover-Stöcken ermittelt nun die Generalstaatsanwaltschaft in Celle wegen möglicher Anschlagspläne. Es bestehe der Anfangsverdacht, dass der 29-Jährige eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet habe, sagte ein Sprecher am Montag. Ermittler hatten Ende März in einem Zimmer des Mannes 51 zum Teil scharfe Waffen und Munition sichergestellt. Ob der Mann damit etwas geplant habe und was er möglicherweise vorhatte, müsse nun ermittelt werden, so die Generalstaatsanwaltschaft.

100.000 Euro und Devotionalien aus dem Dritten Reich

Bei dem 29-Jährigen waren unter anderem 16 Langwaffen, drei Maschinenpistolen, 17 Pistolen, acht Revolver und sieben Signalwaffen gefunden worden. Auch 100.000 Euro und Devotionalien aus dem Dritten Reich entdeckten die Beamten. "Das ist alles merkwürdig und auffällig", so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Deshalb habe die für Terrorermittlung zuständige Behörde den Fall übernommen.

Der 29-Jährige sitzt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in Untersuchungshaft.

