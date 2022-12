Stand: 12.12.2022 13:05 Uhr Hannover testet Abhol-Box für Pass oder Perso

Den beantragten Personalausweis oder Reisepass außerhalb der Öffnungszeiten abholen - das ist ab jetzt in Hannover möglich. Im Neuen Rathaus hat die Stadt nun im Rahmen eines Pilotprojekts eine Ausgabe-Box aufgestellt. Wenn man in Hannover nun einen Ausweis beantragt, kann man seine Handynummer angeben. Sobald das Dokument in der Box liegt, wird eine SMS mit einem Code verschickt. Der muss dann nur noch in der Abhol-Box eingeben werden.

