Stand: 03.02.2024 09:11 Uhr Hannover: Oberbürgermeister Onay für höhere SUV-Parkgebühren

Parken mit großen Sportgeländewagen (SUV) soll teurer werden - dafür plädiert Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Der Politiker sagte dem Tagesspiegel, da der Trend zu immer größeren und schwereren Autos anhalte, habe er große Sympathien für gestaffelte Preise. Onay verwies auf Paris. In der französischen Hauptstadt dürfen die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag entscheiden, ob die Parkgebühren für SUV verdreifacht werden sollen. Onay sagte, er sei sehr gespannt, was bei dem Entscheid herauskomme. Auch die Deutsche Umwelthilfe und der Deutsche Städtetag fordern, Parken für große und schwere Autos im öffentlichen Raum teurer zu machen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.02.2024 | 08:00 Uhr