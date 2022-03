Hannover-Nord: Experten entschärfen Weltkriegs-Bombe Stand: 31.03.2022 19:48 Uhr Die Bombe auf einem Baugrundstück im hannoverschen Stadtteil Burg ist entschärft. Für den Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg mussten Donnerstag rund 6.500 Menschen ihre Haus verlassen.

Am Abend um kurz nach 19 Uhr gab die Feuerwehr Entwarnung, der Zünder des Sprengkörpers konnte entfernt werden. Die Menschen können in ihre Wohnungen zurückkehren. Rund eine Stunde zuvor hatte die Feuerwehr Hannover via Twitter mitgeteilt, dass nun Sprengstoffexperten mit der Kampfmittelbeseitigung beginnen würden. Von der Evakuierung waren in den Stadtteilen Ledeburg, Leinhausen, Burg und Hainholz rund 6.500 Menschen betroffen. Es wurde ein kostenloser Bustransport aus der Zone zur Sporthalle des Gymnasiums Goetheschule eingerichtet.

Verdächtiger Gegenstand an der Kreuzung Gretelriede/Innersteweg

Fachleute hatten den verdächtigen Gegenstand an der Kreuzung Gretelriede, Ecke Innersteweg ausgemacht, als sie das Gelände im Vorfeld von Bauarbeiten auf Kampfmittel untersuchten. Um herauszufinden, ob es sich tatsächlich um einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg handelt, musste der Gegenstand freigelegt werden.

