Stand: 07.02.2025 10:48 Uhr Hannover: Neunjähriger wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein neun Jahre alter Junge ist am Donnerstagabend in Hannover-Ahlem von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte er die Richard-Lattorf-Straße überqueren. Dabei wurde der Junge den Angaben zufolge vom Auto einer 39-Jährigen erfasst. Das Kind wurde zu Boden geschleudert und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover