Stand: 21.02.2022 12:20 Uhr Hannover: Mutmaßlicher Seriendieb wieder hinter Gittern

Die Polizei in Hannover hat am vergangenen Wochenende einen 42-Jährigen gefasst, der für vier Diebstahl-Delikte innerhalb von 20 Stunden verantwortlich sein soll. Die Beamten wurden laut Angaben der Bundespolizei auf den mutmaßlichen Täter aufmerksam, nachdem eine 25-jährige Frau den Diebstahl ihres Smartphones im Hauptbahnhof angezeigt hatte. Bei der Kontrolle des Mannes stellte sich heraus, dass er erst am Vortag aus der Haft entlassen wurde. Das Smartphone hatte der mutmaßliche Dieb allerdings nicht bei sich, hieß es weiter. Noch am gleichen Abend kam es zu weiteren Vorfällen. Die Beamten nahmen den Mann fest und leiteten insgesamt vier Ermittlungsverfahren ein. Der 42-Jährige soll im Hauptbahnhof auch für den Diebstahl von Getränken und Brötchen sowie für zwei hochwertige Parfums verantwortlich sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.02.2022 | 13:30 Uhr