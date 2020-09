Stand: 01.09.2020 12:29 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hannover: Mordfall nach 25 Jahren offenbar gelöst

25 Jahre nach dem Mord an einem Fernfahrer in Hannover haben die Ermittler einen Verdächtigen identifiziert. Für eine Anklage würden die Beweise gegen den 56-Jährigen allerdings nicht ausreichen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Beamten der vor eineinhalb Jahren gegründeten Cold-Case-Einheit waren dem Mann durch neue wissenschaftliche Methoden und Zeugenbefragungen auf die Spur gekommen.

Verdächtiger in Türkei abgeschoben

Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen 56-jährigen Türken handeln, der 1995 wegen eines Doppelmords in Braunschweig verurteilt wurde. Der Mann wurde nach seiner Haftentlassung 2018 in die Türkei abgeschoben und mit einer Wiedereinreisesperre belegt. Für die Hinterbliebenen des Ermordeten seien die Erkenntnisse trotz fehlender Anklageerhebung wichtig, betonten Polizei und Staatsanwaltschaft. Sie seien erleichtert, nunmehr mit der jahrelangen Ungewissheit abschließen zu können, so die Ermittler.

Opfer auf Speditionsgelände erschossen

Der 57 Jahre alte Lkw-Fahrer war im Februar 1995 auf dem Gelände einer Spedition im Stadtteil Misburg erschossen worden. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass er den Täter dort bei einem Diebstahl ertappte und daraufhin von ihm getötet wurde. Die Cold-Case-Ermittler hatten sich den zweieinhalb Jahrzehnte lang ungeklärten Fall Anfang 2019 noch einmal vorgenommen. Anfang 2020 wurde eine Belohnung von 3.000 Euro für Hinweise ausgesetzt. Mehrere Zeugen aus der damaligen Zeit wurden erneut vernommen.

