Stand: 19.05.2021 11:40 Uhr Hannover: Mobiles Impfen gegen Corona in "Problemvierteln"

Am Donnerstag beginnt ein mobiles Team im hannoverschen Stadtteil Mühlenberg mit dem Impfen. Bei dem Modellversuch soll denjenigen Menschen ein Impfangebot gemacht werden, die in besonders beengten Wohnverhältnissen leben und deshalb einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind, sagte ein Sprecher. Auch am Freitag gilt das Angebot noch. Kommende Woche ist das Impfteam dann an zwei Tagen im Garbsener Stadtteil Auf der Horst. Insgesamt stehen 400 Dosen bereit. Sozialarbeiter haben die Impfaktionen in den Stadtteilen mit vorbereitet, auch Dolmetscher sind vor Ort.

