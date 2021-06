Stand: 05.06.2021 15:00 Uhr Hannover-Mittelfeld: Busdepot steht in Flammen

In einem Busdepot in Hannover-Mittelfeld ist am Sonnabend ein Großbrand ausgebrochen. Betroffen ist eine Elektrobushalle der Verkehrsbetriebe Üstra. Die Rauchsäule ist weithin sichtbar. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten. Die Ursache für den Brand ist noch unklar, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Üstra teilte mit, dass aufgrund des Feuerwehreinsatzes in Mittelfeld mehrere Haltestellen nicht angefahren werden können. Betroffen ist die Linie 124.

