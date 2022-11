Stand: 09.11.2022 17:00 Uhr Hannover-Mitte: Zwei Vermummte rauben 80-Jährigen aus

Unbekannte haben einen 80 Jahre alter Mann in der Innenstadt von Hannover überfallen und ausgeraubt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Senior am Dienstag gegen 17.30 Uhr in der Langen Laube Richtung Innenstadt unterwegs. Zwei vermummte Personen hätten den Mann angesprochen, in die Enge gedrängt und unter Androhung von Gewalt die Geldbörse und Schmuck gefordert. Anschließend haben sie den 80-Jährigen zu Boden gestoßen, der sich dabei leicht verletzte. Die Täter flüchteten mit dem Portemonnaie, Armschmuck, Jacke und Schal. Der Mann beschrieb die Täter als männlich, dunkel gekleidet und mit schwarzen Sturmhauben vermummt.

