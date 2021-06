Stand: 21.06.2021 10:20 Uhr Hannover: Mit Gratis-Tickets zur "Fête de la Musique"

Heute gibt es in Hannover an vielen verschiedenen Plätzen kostenlose Live-Musik. Dank der zuletzt gesunkenen Corona-Infektionswerte kann die "Fête de la Musique" stattfinden - mit Hygienekonzept. An 13 verschiedenen Standorten in und um die Innenstadt wird es rund 60 Konzerte geben. Die größte Bühne steht auf dem Trammplatz vor dem Neuen Rathaus. Wer die "Fête de la Musique" besuchen möchte, muss sich online um ein Ticket kümmern. Das kostet nichts, ist aber notwendig, damit alle Besucher registriert sind. Außerdem ist eine Mund-Nasen-Maske zu tragen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.06.2021 | 07:30 Uhr