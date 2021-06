Hannover: Millionenschaden nach Brand in Üstra-Busdepot Stand: 05.06.2021 16:29 Uhr In Hannover-Mittelfeld ist am Sonnabend ein Großbrand in einem Busdepot der Verkehrsbetriebe Üstra ausgebrochen. Die Rauchsäule war weithin über der Stadt sichtbar.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot und mehreren Drehleitern an. Es sei die vierte von fünf Alarmstufen ausgelöst worden, sagte Feuerwehrsprecher Hartmut Meyer. Ersten Angaben zufolge wurde niemand verletzt. Am frühen Nachmittag war der Brand dann weitestgehend unter Kontrolle, wie Üstra-Sprecher Udo Iwannek dem NDR in Niedersachsen bestätigte. Die Flammen hätten neun Busse, darunter fünf neue Elektro-, zwei Hybrid und je einen Diesel- und Reisebus, zerstört, so Iwannek. Der Schaden betrage "sicherlich mehrere Millionen Euro".

Rückschlag für Elektrobus-Projekt

"Für unser Elektrobus-Projekt ist das ein Rückschlag", sagte der Üstra-Sprecher. Bis 2023 will das Unternehmen seine Innenstadt-Flotte komplett auf Elektrobusse umstellen. "Ob wir den Zeitrahmen hinbekommen, darf bezweifelt werden", sagte Iwannek. Einen Einfluss auf die aktuellen Fahrpläne habe der Verlust der Fahrzeuge hingegen nicht. Dieser werde ab Montag mit Ersatzbussen kompensiert werden können. Allerdings konnte die Linie 124 während des Einsatzes mehrere Haltestellen nicht anfahren.

Üstra-Beschäftigte bringen Busse in Sicherheit

Der Schaden hätte aber auch höher sein können. Das Feuer war in einer Halle ausgebrochen, in der mehr als zwei Dutzend Fahrzeuge in sogenannten Straßen geparkt waren. Brandschutzwände zwischen diesen Straßen hätten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Bereiche verhindert. Zudem seien laut Iwannek Busfahrerinnen und Busfahrer in das Depot geeilt und hätten die übrigen 25 bis 30 Busse in Sicherheit gebracht." Das hat gut funktioniert", so Iwannek.

Platzregen hilft bei Löscharbeiten

Die Löscharbeiten der Elektrofahrzeuge haben die Rettungskräfte vor eine Herausforderung gestellt, hieß es vonseiten der Feuerwehr. Von den Batterien der Busse gehe eine hohe Wärmestrahlung aus, sagte Sprecher Meyer. Für die Rettungskräfte sei es demnach schwierig gewesen, nah an den Brandort zu kommen. Die einsturzgefährdete Halle stellte ein zusätzliches Risiko für die Einsatzkräffte dar. Geholfen habe ein heftiger Platzregen. "Das war für die Löscharbeiten hervorragend", so Meyer.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.06.2021 | 14:00 Uhr