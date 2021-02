Stand: 24.02.2021 07:19 Uhr Hannover: Millionen-Investitionen in Stadtbahnnetz

In diesem Jahr will die Infrastrukturgesellschaft der Region Hannover rund 51 Millionen Euro ins hannoversche Stadtbahn-Netz investieren. Unter anderem soll der Ausbau nach Hemmingen vorangetrieben werden. Ende 2023 sollen dort die ersten Stadtbahn-Züge rollen. Dies berichtet NDR 1 Niedersachsen. In Bothfeld und an der Glocksee entstehen neue Hochbahnsteige. Üstra-Kunden müssen sich deshalb auf Probleme einstellen. In den Sommerferien wird die Linie 10 in dem Streckenabschnitt für mehrere Wochen nicht fahren können, Ersatzbusse soll es nicht geben. Ebenfalls in den Sommerferien wird die Linie 9 in Bothfeld unterbrochen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.02.2021 | 07:30 Uhr