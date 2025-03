Hannover Messe 2025 mit Schwerpunkt KI in der Industrie Stand: 24.03.2025 14:38 Uhr Vom 31. März bis 4. April 2025 stellt die Hannover Messe künstliche Intelligenz in der Industrie in den Mittelpunkt. Es soll darum gehen, wie KI-Technologien die Wettbewerbsfähigkeit verbessern können.

Zahlreiche Aussteller werden nach Angaben der Veranstaltenden zeigen, wie KI-Lösungen in der Praxis umgesetzt werden können. Eine interaktive, webbasierte Tour soll Teilnehmende zu praxisnahen Anwendungen aus den Bereichen Produktion, Robotik oder Energie führen. Außerdem werden KI-Trends auf großen Bühnen präsentiert und diskutiert. In der Halle 17 können Besuchende vor allem digitale Lösungen und KI-Anwendungen für den Mittelstand finden. Dort sind auch viele Anwendungen vor Ort live auszuprobieren.

Partnerland Kanada: "Grüne, digitale und nachhaltige Zukunft"

Kanada ist Partnerland der Hannover Messe 2025. Unter dem Motto "The future's here" will das Land seine industriellen Stärken in Bereichen wie Automatisierung, Energie, digitale Transformation und grüne Technologien zeigen. "Wir freuen uns, die internationale Zusammenarbeit fortzusetzen und mehr als 200 kanadische Unternehmen zu präsentieren, die für eine grüne, digitale und nachhaltige Zukunft stehen“, sagte François-Philippe Champagne, Minister für Innovation, Wissenschaft und Industrie von Kanada. Im kommenden Jahr 2026 wird übrigens Brasilien das Partnerland der Hannover Messe sein.

130.000 Besucher im Jahr 2024

Im vergangenen Jahr war Norwegen das Partnerland der Hannover Messe. Zum Ende zogen die Organisatoren eine positive Bilanz: Mehr als 130.000 Menschen hatten die Messe besucht - ungefähr so viele wie 2023.

