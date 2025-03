Hannover Messe 2025: Partnerland Kanada will sich neu orientieren Stand: 26.03.2025 17:30 Uhr Die USA sorgen mit ihrer Zollpolitik für Wirbel. Auch Kanada, Partnerland der Hannover Messe 2025, ist von neuen Zöllen betroffen. Auf der weltweit größten Industrieschau sucht es neue Partner.

"Jetzt ist die perfekte Zeit für uns als Partnerland", sagte Christina Bilyk, die den Auftritt der Kanadier organisiert. "Und ich denke, dass wir die wirtschaftlichen Beziehungen intensivieren können." Von den rund 4.000 Ausstellern kommen 260 aus Kanada. "Das ist eine fantastische Zahl", so Jochen Köckler, Chef der Hannover Messe, bei der Vorstellung des Messeprogramms am Mittwoch in Hannover. Er sprach von einem klaren Statement: "Nicht nur Europa rückt enger zusammen, sondern Europa auch mit Kanada. Das gibt allen sicherlich Zuversicht." Die kanadischen Unternehmen seien daran interessiert, neue Kunden, neue Zulieferer, neue Partner und neue Investoren zu finden, vor allem in Europa, bekräftigte Jayson Myers von der Initiative "Next Generation Manufacturing Canada".

Kommt Kanadas neuer Regierungschef nach Hannover?

Messechef Jochen Köckler rechnet mit einer besseren Stimmung auf der anstehenden Messe als 2024. Ein Grund dafür dürften die Pläne der kommenden Bundesregierung für milliardenschwere Investitionen in die Infrastruktur sein. "All das, was an Infrastruktur Technologien braucht, das tut auch den Ausstellern der Hannover Messe gut. Das werden wir auf der Messe deutlich spüren." Die Messe dauert vom 31. März bis zum 4. April. Ob Kanadas neuer Regierungschef Mark Carney zur Eröffnung kommt, ist unklar. Eröffnet wird die Messe am kommenden Sonntagabend vom geschäftsführenden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), ab Montag steht sie dann auch Fachbesuchern offen.

