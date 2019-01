Stand: 24.01.2019 15:12 Uhr

Hannover Messe 2019: Vernetzung im Mittelpunkt

Vernetzung, lernende Maschinen sowie der Dialog Roboter - Mensch: Das sind die Schwerpunkte der Hannover Messe, die am 1. April ihre Tore öffnet. Messe-Chef Jochen Köckler, der am Donnerstag in Hannover die Programm-Schwerpunkte der weltgrößten Industrieschau vorgestellt hat, nannte die Messe "eine große Chance auch für den Standort Deutschland". Im ersten Jahr ohne die Cebit finden sich auf der Industrieschau zahlreiche Elemente der abgeschafften Computermesse, die Hannover Messe ist laut Veranstalter digitaler als jemals zuvor: IBM ist vor Ort, Microsoft laut Köckler sogar mit dem weltweit größten Messeauftritt des Unternehmens dabei. Big Data, IT-Sicherheit, Hacker und 5G-Mobilfunktechnik sind Kernthemen der Messe, zu der laut Veranstalter 6.500 Aussteller aus 75 Ländern erwartet werden.

Zahl der Aussteller steigt deutlich

Die Messe will in diesem Jahr die "Industrie 4.0" abbilden, also den neuesten Stand der Digitalisierung und Vernetzung von Produktionsabläufen. Vor der Schau präsentierten einige Firmen bereits Trends und Produkte. Im vergangenen Jahr waren rund 5.800 Aussteller und 210.000 Besucher auf der Messe, dieses Jahr könnten es deutlich mehr werden. Laut Köckler ist die gestiegene Ausstellerzahl auch auf das Ende der Digitalmesse Cebit zurückzuführen: 40 Aussteller seien nach der Absage der Cebit gleich auf die Hannover Messe umgeschwenkt. Partnerland der Messe ist in diesem Jahr Schweden.

Vernetzung von Menschen, Maschinen und Daten

Das Motto der Industrieschau lautet in diesem Jahr "Integrated Industry - Industrial Intelligence". Dabei geht es dem Veranstalter zufolge um das Zusammenspiel von Automatisierungs- und Energietechnik, Intralogistik, IT-Plattformen und künstlicher Intelligenz. Hier will die Messe Potenziale aufzeigen und parallel deutlich machen, dass in diesem Zusammenwirken der Mensch unverzichtbar bleibt.

Eigene IT-Messe war nicht mehr zeitgemäß

Der Trend zur "Industrie 4.0" war auch eines der Argumente der Deutschen Messe AG, die Ära der Cebit in Hannover zu beenden: IT ist überall und nimmt deshalb einen festen Platz auf praktisch jeder Fachmesse ein. Eine eigene IT-Veranstaltung ist infolge dessen nicht mehr zeitgemäß. Ganz loslassen von einer reinen IT-Messe möchte die Messe AG indes auch nicht: Es laufen Versuche, kleinere IT-Messen unter dem Namen Cebit im Ausland zu etablieren.

Zu viele Dopplungen auf Cebit und Hannover Messe

Während sich Fachschauen unterschiedlichster Branchen mehr oder weniger intensiv mit Digitalisierung befassen, war in der Vergangenheit vor allem das Nebeneinander von Cebit und Hannover Messe ein Problem. Die deutsche Wirtschaft habe schon länger über die thematische Überschneidung der beiden Veranstaltungen diskutiert, sagte der Vorstandsvorsitzende Jochen Köckler, als die Absage der Cebit bekannt gegeben wurde. "Die industrienahen Digitalthemen der Cebit werden in der Hannover Messe weitergeführt", kündigte die Messe AG an und setzt dies nun ganz offensichtlich um.

Die Hannover Messe geht vom 1. bis zum 5. April 2019, jeweils von 9 bis 18 Uhr.

