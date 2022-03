Stand: 15.03.2022 11:36 Uhr Hannover: Maskenverweigerer schlägt Zugbegleiter ins Gesicht

Ein 57-jähriger Mann hat einen Zugbegleiter in Hannover mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Mann hatte dem Bahnangestellten auf der Fahrt von Stuttgart nach Hannover zunächst mit Schlägen gedroht, nachdem er aufgefordert worden war, im Zug eine Maske zu tragen. Der Zugbegleiter hatte daraufhin das Sicherheitspersonal der Bahn informiert, um den Mann in Hannover zum Aussteigen zu bewegen. Beim Aussteigen im Hauptbahnhof schlug der Maskenverweigerer den 39-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der Zugbegleiter erlitt eine Prellung. Gegen den aggressiven Fahrgast leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Körperverletzung ein. Der 57-Jährige war in der Vergangenheit schon öfter beim Bahnfahren negativ in Erscheinung getreten.

