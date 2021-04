Stand: 15.04.2021 15:23 Uhr Hannover: Maschseefest auch in diesem Jahr auf der Kippe

Das größte Volksfest in Niedersachsen, das Maschseefest in Hannover, wird sehr wahrscheinlich auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden können. Das Fest sei gefährdet, sagt der Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungsgesellschaft (HVG), Hans Nolte, dem NDR in Niedersachsen. Eine offizielle Absage, wie von der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ) am Donnerstag gemeldet, gebe es aber noch nicht. Bis Ende des Monats müsse laut Nolte ein Entschluss her - denn das Fest werde drei Monate im Voraus geplant. Bereits im vergangenen Jahr musste das Maschseefest, das sonst mehr als zwei Millionen Besucher anlockt, abgesagt werden. Das Maschseefest sollte ursprünglich am 28. Juli beginnen und bis zum 15. August dauern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.04.2021 | 08:30 Uhr