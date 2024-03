Stand: 12.03.2024 07:17 Uhr Hannover: Marktkirche lädt zur "Candle-Night-Trauung" ein

Heiraten am 24.4.24 - und das auch noch bei Kerzenschein: Die Marktkirche in Hannover bietet an diesem Tag "Candle-Night-Trauungen" an. Zwischen 17 Uhr und Mitternacht können Paare, die bereits standesamtlich verheiratet sind und nun noch kirchlich getraut werden möchten, sich in "romantischer Atmosphäre der mit Kerzen beleuchteten Kirche" das Ja-Wort geben, so eine Sprecherin des evangelischen Stadtkirchenverbandes Hannover. Dabei sei es egal, ob der Besuch beim Standesamt erst wenige Tage oder schon viele Jahre her sei. Jede Trauung dauert - passend zum Datum - maximal 24 Minuten. Details würden bei einem Vorgespräch besprochen, um die Trauung so persönlich wie möglich zu gestalten. Das Angebot ist kostenlos, Interessierte können sich bis spätestens 10. April anmelden - unter anderem per Mail unter kirche-im-blick@evlka.de.

