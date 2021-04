Stand: 13.04.2021 14:06 Uhr Hannover Marathon: 180.000 Kilometer sollen es werden

Der Hannover Marathon findet auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Aber gar nicht laufen kommt für die Veranstalter auch nicht in Frage, deshalb haben sie sich ein neues Format ausgedacht: Ab 18. April - dem ursprünglichen Marathon-Tag - können die Sportlerinnen und Sportler 30 Tage lang Kilometer sammeln. Das Ziel: Es sollen mehr als 180.421 - die Ziffern des Startdatums - Kilometer zusammenkommen. Wer mitlaufen möchte, kann sich unter marathon-hannover.deanmelden und seine gelaufenen Kilometer dort hinterlegen. Im vergangenen Jahr beteiligten sich weltweit mehr als 10.000 Aktive virtuell am Hannover Marathon. Für das kommende Jahr planen die Organisatoren dann wieder einen realen Wettkampf. Der 30. Hannover Marathon soll Anfang April 2022 wieder viele Besucher in die Stadt locken.

