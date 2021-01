Stand: 03.01.2021 17:58 Uhr Hannover: Mann stößt in Auto auf schlafenden Eindringling

In seinem Auto hat ein 57-jähriger Autofahrer in Hannover einen ihm fremden, schlafenden Mann entdeckt und daraufhin die Polizei gerufen. Nach Angaben der Beamten zeigte sich der 43-jährige Eindringling kooperativ, entschuldigte sich bei dem Autobesitzer und gab an, er könne sich nicht erklären, wie er in den Wagen gelangt sei. Der 43-Jährige hatte allerdings die Plastikverkleidung unter dem Lenkrad abgerissen, einen Kabelbaum freigelegt sowie die Bedienungsanleitung des Autos in seinen Rucksack gepackt. Deshalb wird nun wegen versuchten Diebstahls gegen ihn ermittelt. Ein Atemalkoholtest fiel negativ aus, beim Durchsuchen des Mannes fanden die Beamten Drogen.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.01.2021 | 16:00 Uhr