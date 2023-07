Stand: 30.07.2023 17:48 Uhr Hannover: Mann stirbt zwei Tage nach Rollerunfall

In Hannover ist ein Mann, der in der vergangenen Woche mit seinem Motorroller gestürzt war, gestorben. Der Unfall des 60-Jährigen hatte sich am Mittwoch im Stadtteil Linden ereignet. Laut Polizei war der Mann ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer auf der Falkenstraße in Richtung Deistertraße zu Fall gekommen. Dabei hatte er sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Rettungskräfte hatten den lebensgefährlich Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Dort verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Mannes. Laut Polizei erlag er seinen seinen Verletzungen am Freitag.

