Stand: 17.04.2025 13:13 Uhr Hannover: Mann in Stadtbahn mit Eisenkette geschlagen

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Montagabend im Hauptbahnhof in Hannover vier mutmaßliche Schläger gefasst. Sie sollen kurz vorher einen 19-Jährigen in einer Stadtbahn mit einer Eisenkette geschlagen haben, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Die Polizei hatte daraufhin nach den Tätern gefahndet. Bei den Verdächtigen wurden demnach neben der Eisenkette fünf Messer, ein Dolch und zwei Brecheisen gefunden. Gegen sie werde nun wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung ermittelt, so die Polizei.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover