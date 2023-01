Stand: 05.01.2023 15:04 Uhr Hannover: Mann bei Unfall mit Straßenbahn tödlich verletzt

Ein Mann ist am Donnerstagvormittag von einer Straßenbahn in Hannover erfasst und tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann aus noch ungeklärter Ursache am Endhaltepunkt Fasanenkrug in Isernhagen-Süd zwischen zwei Waggons geraten und wurde dann mitgeschleift. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Mann, er starb noch an der Unfallstelle. Ob er zuvor in der Bahn saß, war zunächst genauso unklar wie seine Identität. Laut Polizei war er alkoholisiert. Die Bahnstrecke in dem Bereich musste vorübergehend gesperrt werden.

VIDEO: Tödlicher Unfall: Mann von Straßenbahn erfasst (1 Min)

