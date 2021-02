Stand: 22.02.2021 21:11 Uhr Hannover: Mann bei Streit durch Stiche schwer verletzt

Bei einem gewalttätigen Streit in Hannover ist am frühen Montagabend ein Mann schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, waren mehrere Personen am Ufer des Maschsees aneinandergeraten. Das Opfer kam mit Stichverletzungen ins Krankenhaus. Zu dem oder den Tätern sowie einem möglichen Motiv gab es zunächst keine Angaben. Die Beamten ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.02.2021 | 20:00 Uhr