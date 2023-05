Stand: 03.05.2023 18:37 Uhr Hannover: Mann bedroht Jugendliche in S-Bahn - Zeugen gesucht

In Hannover hat ein Mann in einer S-Bahn Zivilcourage gezeigt und so einen mutmaßlichen Straftäter überführt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein 43-Jähriger während der Fahrt von Anderten nach Hannover mehrere junge Frauen mit einem Messer bedroht. Die Jugendlichen flohen vor dem Mann und stiegen an der nächsten Haltestelle aus. Der Täter blieb im Zug, der Zeuge rief währenddessen die Polizei. Am Hauptbahnhof konnte der 43-Jährige festgenommen werden. Er sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Nun sucht die Polizei Zeugen der Tat, die sich den Angaben zufolge bereits am 28.04.2023 zugetragen hat. Insbesondere werden auch die bedrohten Mädchen oder Jugendlichen gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0511) 30 36 50 zu melden.

