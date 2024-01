Stand: 26.01.2024 12:22 Uhr Hannover: Luftschutzbunker wird Parkhaus für 1.100 Fahrräder

Eine stillgelegte Bunker-Anlage am Hauptbahnhof in Hannover soll zu einem Fahrradparkhaus umgebaut werden. Die Deutsche Bahn hat jetzt entsprechende Pläne vorgelegt. Demnach sollen rund 1.100 Stellplätze entstehen. Die Kosten werden auf rund zwölf Millionen Euro geschätzt, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums. Der Bunker liegt unter dem Ernst-August-Platz in Hannover. Radfahrer könnten über eine Rampe nach unten gelangen. Das Land Niedersachsen hofft, bis zu drei Viertel der Kosten aus einem Bundesprogramm bestreiten zu können. Der Hauptbahnhof sei die am meisten frequentierte Bahnstation Niedersachsens, sagte der niedersächsische Verkehrsminister Olaf Lies (SPD). Mehr Parkplätze für Fahrräder seien daher sehr sinnvoll.

