Stand: 26.01.2023 11:59 Uhr Hannover: Lkw überfährt Radfahrerin - Frau stirbt

Eine 59 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Unfall in Hannover ums Leben gekommen. Die Frau wurde der Polizei zufolge am Donnerstagmorgen im Stadtteil Bult an einer Kreuzung von einem Lastwagen überrollt. Der Fahrer habe sie beim Abbiegen laut Polizei nicht gesehen und mit seinem Fahrzeug unbemerkt mehrere Hundert Meter mitgeschleift. Erst auf einem Firmengelände bemerkte der Lkw-Fahrer den Unfall, so die Polizei weiter.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.01.2023 | 13:30 Uhr