Hannover: Lkw bleibt unter Brücke am Stadionbad stecken

Stand: 10.11.2024 10:44 Uhr

Am Freitagmorgen ist ein Lastwagen unter der Brücke am Stadionbad in Hannover stecken geblieben. Das Führerhaus wurde eingedrückt. Die Bergung gestaltete sich aufwendig und dauerte mehrere Stunden.