Stand: 13.02.2025 15:10 Uhr Hannover: Lkw-Fahrer erleidet Hirnblutung und rammt sechs Autos

Ein Lkw-Fahrer hat am Mittwochabend in Hannover eine Hirnblutung erlitten und ist kurz darauf gegen sechs Autos gefahren. Nach Angaben der Polizei fuhr der 46-Jährige die Göttinger Straße im Stadtteil Linden-Süd entlang, als er am Steuer zusammenbrach. Daraufhin beschädigte der Lkw die geparkten Autos, hieß es. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Schaden von etwa 64.500 Euro aus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover