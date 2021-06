Stand: 22.06.2021 12:06 Uhr Hannover: Lkw-Fahrer bei Unfall auf A2 getötet

Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 mit mehreren Fahrzeugen ist am Dienstagvormittag ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei wurde er eingeklemmt und musste aus seinem Lastwagen geborgen werden. Nach Angaben einer Sprecherin waren insgesamt drei Lkw an dem Unfall beteiligt, die beiden anderen Fahrer konnten ihre Fahrzeuge eigenständig verlassen. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Zu der Kollision kam es gegen 9.30 Uhr kurz vor dem Kreuz Buchholz in Fahrtrichtung Dortmund. Die Autobahn 2 musste zwischen den Kreuzen Ost und Buchholz gesperrt werden. Der Verkehr staute sich auf mehreren Kilometern.

