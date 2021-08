Stand: 04.08.2021 08:10 Uhr Hannover-List: Feuer in Teeküche - hoher Schaden

Ein Feuer hat am Abend in einem Geschäftshaus in Hannover erhebliche Schäden verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Brand aus unbekannten Gründen in der Teeküche einer Anwaltskanzlei im ersten Stock des Gebäudes ausgebrochen. Die Feuerwehr musste mit 40 Helfern anrücken, um die Flammen im Stadtteil List zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von einem Sachschaden im sechsstelligen Bereich aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.08.2021 | 06:30 Uhr