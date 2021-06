Hannover-Linden: Mann sticht in Kneipe auf zwei Männer ein Stand: 06.06.2021 09:54 Uhr In Hannover sind am Sonnabend zwei Männer mit einem Messer schwer verletzt haben. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger ist laut Polizei auf der Flucht.

Wie die Polizei meldete, betrat der mutmaßliche Täter gegen 22.45 Uhr im Stadtteil Linden-Süd eine Kneipe und bedrohte die Anwesenden. Als die 32 und 24 Jahre alten Männer versuchten, den Angreifer zu entwaffnen, erlitten sie in dem Gerangel Stichverletzungen. Dabei wurden der 32-Jährige schwer am Oberschenkel und der 24-Jährige schwer am Oberkörper verletzt. Der Angreifer flüchtete.

Zeugen belasten 21-Jährigen

Zeugenhinweise brachten die Ermittler auf die Spur eines 21 Jahre alten Mannes. Beamte durchsuchten noch am späten Abend die Wohnung des Verdächtigen, trafen den Mann aber nicht an. Die Verletzten kamen in Krankenhäuser. Ihr Zustand sei stabil, hieß es vonseiten der Polizei. Es wurden Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

