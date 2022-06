Stand: 19.06.2022 11:31 Uhr Hannover-Linden: Dealer wirft Drogen in die Ihme - Festnahme

Polizisten haben bei einer gezielten Kontrolle gegen die Drogenhändler-Szene in Hannover-Linden einen mutmaßlichen Dealer gefasst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hätten Zeugen am Freitag Fahnder auf ein Drogengeschäft an der Ihme aufmerksam gemacht. Bei der Kontrolle eines 45 Jahre alten Verdächtigen stellten die Beamten in einem Rucksack mehrere Dutzend abgepackte Konsumeinheiten Marihuana fest. Noch während der Kontrolle schnappte sich der Mann den Rucksack und ergriff die Flucht. Auf einer Ihmebrücke riss er den Rucksack auf und warf Teile der Drogen in den Fluss. Ein 30 Jahre alter Ermittler holte den Mann auf dessen Flucht ein und nahm ihn vorläufig fest. Der Polizist verletzte sich dabei leicht. Zwei 26 und 29 Jahre alte Paddler halfen dabei, die Drogenpäckchen aus der Ihme zu bergen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.06.2022 | 13:00 Uhr