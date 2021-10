Stand: 03.10.2021 14:28 Uhr Hannover-Linden: 35-Jähriger bei Messerangriff verletzt

In Hannover ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann mit einem Messer angegriffen und dabei verletzt worden. Der 35-Jährige war laut einer Polizeisprecherin gegen 2.10 Uhr mit einer Begleiterin im Stadtteil Linden-Mitte unterwegs. Zwei Männer gingen zunächst an ihnen vorbei und bogen in eine andere Straße ab. Einer der beiden drehte dann um und stach unvermittelt auf den Mann ein. Der 35-Jährige kam mit Stichwunden ins Krankenhaus. Seine Begleiterin blieb unverletzt. Ein 19-jähriger Verdächtiger kam nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die Tatwaffe konnte laut der Sprecherin bislang nicht gefunden werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 39 15 zu melden.

