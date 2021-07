Hannover: Letzter Blindgänger erfolgreich gesprengt Stand: 18.07.2021 17:44 Uhr Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat am Sonntag in Hannover-Misburg die letzte der fünf Fliegerbomben erfolgreich gesprengt. Für eine Entschärfung war sie zu stark beschädigt.

Der Sprengbereich musste danach noch durch die Feuerwehr und den Kampfmittelbeseitigungsdienst kontrolliert werden. Im Anschluss können die rund 8.750 Bewohnerinnen und Bewohner aus den betroffenen Stadtteilen Misburg-Nord, Misburg-Süd und Anderten zurück in ihre Häuser und Wohnungen.

Drei Fliegerbomben schnell entschärft

Zuvor waren drei Fliegerbomben entschärft worden: eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe und zwei britische Fünf-Zentner-Bomben. Eine Brandbombe hatte sich im Zuge der Aktion als ungefährlich herausgestellt, sie war leer.

Hunderte Einsatzkräfte vor Ort

Die Räumung des Sicherheitsbereichs hatte am Morgen begonnen und war in den Mittagsstunden abgeschlossen. Danach konnten die Experten des Kampfmittelbeseitungsdienstes sich an die Entschärfung der mehr als 75 Jahre alten Bomben machen. Insgesamt waren für die mehrstündige Aktion 615 Kräfte von Hilfsorganisationen, Polizei, Kampfmittelbeseitigungsdienst und Feuerwehr im Einsatz.

Luftbildaufnahmen helfen bei Bombensuche

Durch Luftbildauswertungen des Gebiets waren Experten auf zunächst sechs Verdachtspunkte gestoßen. Bei fünf wurden sie schließlich fündig. Betroffen war vor allem ein Grundstück in Misburg-Süd, auf dem ein Wertstoffzentrum errichtet werden soll. Dazu war das Gebiet am Sonntag in einem Radius von 1.000 Metern evakuiert worden. Für den Stadtteil Misburg ist es bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass Bomben entschärft werden müssen.

Misburg war wiederholt Ziel alliierter Bomber

Erst im Juni und zuvor März waren Blindgänger in Hannover-Misburg erfolgreich entschärft worden. Im Zweiten Weltkrieg waren Misburg und Anderten wiederholt das Ziel der alliierten Luftstreitkräfte. In dem Gebiet lagen mehrere rüstungsrelevante Industrieanlagen. Unter anderem wurden in den Raffinerien der Deurag-Nerag synthetischer Kraftstoff und Spezialschmieröle für die deutsche Wehrmacht produziert. Diese Anlagen wollten die US-amerikanischen und britischen Bomberflotten mit ihren Luftschlägen ausschalten, um so die motorisierten deutschen Streitkräfte bewegungsunfähig zu machen.

